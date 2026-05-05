ماكرون يدعو لتفعيل آلية “مكافحة الإكراه” الأوروبية إذا فرضت واشنطن رسوما جديدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إنّ على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه التي يُطلق عليها اسم “بازوكا”، إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية.

وانتقد ماكرون ترامب بشدّة بسبب تلويحه بـ”تهديدات مزعزعة للاستقرار” على خلفية تعهّده رفع التعريفات من 15 إلى 25 في المئة.

وأكد الرئيس الفرنسي الموجود في العاصمة الأرمينية في زيارة رسمية أن الاتحاد الأوروبي “جهّز نفسه بآليات سيتعيّن تفعليها بعد ذلك، لأن هذا هو بالضبط الغرض منها”.

وتدفع فرنسا منذ فترة باتجاه استخدام هذه الآلية القوية التي لم تُستخدم من قبل، والمصممة لردع الضغوط الجيوسياسية على الاتحاد.

وتتيح هذه الآلية فرض رسوم على السلع الأميركية أو تقييد صادرات استراتيجية أو استبعاد شركات أميركية من المناقصات في أوروبا.

وكان ترامب قد تعهّد الجمعة بزيادة الرسوم على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25%، متهما التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري أُبرم العام الماضي.

وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لكل السيناريوهات”.

وقالت في تصريحات للصحافيين من يريفان أيضا إن “الاتفاق مُلزم، ولدينا اتفاق”، مضيفة أن الطرفين يعملان على تنفيذه “مع احترام الإجراءات الديموقراطية المختلفة لدى كل منهما”.

وكان البرلمان الأوروبي قد منح موافقة مشروطة على الاتفاق، فيما لا تزال صيغته النهائية بحاجة إلى التفاوض مع الدول الأعضاء.

ويجري مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش محادثات في باريس الثلاثاء مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير الذي انتقد ما وصفه ببطء إجراءات المصادقة الأوروبية والتعديلات التي قد “تحدّ من الاتفاق”.

