ماكرون يريد اتفاقا تجاريا أوروبيا-أميركيا “في أسرع وقت وبأدنى الرسوم”

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دعا إيمانويل ماكرون الى إبرام اتفاق تجاري “في أسرع وقت” بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، و”بأدنى الرسوم الجمركية”، وذلك على هامش زيارته لأفيرون.

وأعلن الرئيس الفرنسي قبل ستة أيام من المهلة التي حددها دونالد ترامب “بالنسبة لي، الاتفاق الأمثل هو الذي يُبرم بأسرع وقت مع أقل رسوم جمركية ويجب أن يكون عادلا وحازما”.

بينما يزور مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش واشنطن في محاولة لإبرام اتفاق باسم الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي، صرّح ماكرون بأنه كان يأمل في “الاتفاق الأكثر طموحا” أي فرض رسوم جمركية بنسبة “صفر مقابل صفر لأننا نؤمن بأن ما نحتاج اليه بين الولايات المتحدة وأوروبا ليس الرسوم الجمركية، بل سوق مفتوحة أمام المنتجات”.

حاليا “تطبق نسبة 10% فقط وما يثقل كاهلنا ربما يصل إلى 25% أو أكثر” كما قال الرئيس الذي كان يزور منتجي روكفور الذين قد يتضررون بشدة من مثل هذه الزيادة.

في إطار المفاوضات الجارية التي حدد دونالد ترامب مهلة انتهائها في 9 تموز/يوليو، يأمل ماكرون في “الحصول على الحد الأدنى الحالي للأميركيين” أي “10% مقابل 10%” من الرسوم الجمركية. وأضاف أنه يأمل في أن “تطبق ايضا التعرفة الجمركية المعدومة التي كانت قائمة سابقا” في قطاعات معينة مثل “صناعة الطيران”.

ودعا الرئيس الفرنسي أيضا إلى تسليط الضوء على “جهود الدفاع المخطط لها” من جانب الاتحاد الأوروبي في النقاش، فضلا عن أن الدول الـ27 “ستشتري” الغاز المسال الأميركي لتقليل اعتمادها على روسيا.

أعلن ماكرون موقفه بعد أن دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخميس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق “سريع وبسيط” مع الولايات المتحدة، مع إعطاء الأولوية لبعض “الصناعات الرئيسية”.

وقال ميرتس في كلمة أمام اتحاد للمصارف الألمانية “علينا الآن التوصل بسرعة إلى نتيجة مع الولايات المتحدة لإعفاء شركاتنا من الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية التي سيتعين عليها دفعها عند التصدير إلى الولايات المتحدة”.

فل/ليل/ب ق