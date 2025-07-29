مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر

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(رويترز) – أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا يوم الثلاثاء أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.

أصدر أبيلا هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبعد أيام من إعلان فرنسا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال أبيلا في منشور على فيسبوك “موقفنا يعبر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)