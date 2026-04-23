مايكروسوفت تكشف عن “أكبر استثماراتها على الإطلاق” في أستراليا

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة مايكروسوفت الخميس أنها ستستثمر 18 مليار دولار في أستراليا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستحدث خلالها أدوات الدفاع السيبراني الحكومية وأجهزة الكمبيوتر العملاقة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا إن هذا الاستثمار هو “الأكبر على الإطلاق” للشركة الأميركية في أستراليا.

وهو يأتي عقب استثمار بقيمة 3 مليارات دولار أعلنته مايكروسوفت في العام 2023 لبناء سلسلة من مراكز البيانات في كل أنحاء أستراليا.

وقال ناديلا أثناء زيارته لأستراليا في جولة عالمية للترويج لمنتجات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي “لدى أستراليا فرصة هائلة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نمو اقتصادي حقيقي وفائدة اجتماعية”.

وسيستخدم هذا الاستثمار لتحديث أجهزة الكمبيوتر العملاقة المستخدمة في معالجة مجموعات البيانات الضخمة التي تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.

كذلك، تتعاون مايكروسوفت مع الحكومة الأسترالية لتعزيز أمنها السيبراني.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي “نريد التأكد من استفادة جميع الأستراليين من الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف “سيساعد استثمار مايكروسوفت الطويل الأجل في قدراتنا الوطنية على تحقيق تلك الخطة، تعزيز دفاعاتنا الإلكترونية وإيجاد فرص للشركات والعمال الأستراليين”.

وكانت شركة “أنثروبيك” العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي أعلنت هذا الشهر أنها تدرس استثماراتها في مراكز بيانات في أستراليا.

وبفضل إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة والمساحات الشاسعة من الأراضي غير المأهولة، قدمت أستراليا نفسها كموقع رئيسي لمراكز البيانات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة واللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

سفت/الح