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مبعوث أمريكي: مسؤولون سوريون وإسرائيليون يبحثون خفض التصعيد في باريس

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(رويترز) – قال المبعوث الأمريكي توم براك إن مسؤولين سوريين وإسرائيليين ناقشوا تهدئة الوضع في سوريا خلال محادثات جرت بوساطة أمريكية في باريس يوم الخميس.

وقال براك في بيان على منصة إكس “هدفنا هو الحوار وخفض التصعيد وحققنا ذلك بالضبط”.

وأضاف “جميع الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود”.

وأفادت تقارير بمقتل المئات في اشتباكات في محافظة السويداء بجنوب سوريا بين مسلحين من الدروز والبدو السنة والقوات الحكومية.

وشنت إسرائيل غارات جوية على سوريا لمنع ما قالت إنه قتل جماعي للدروز على يد القوات الحكومية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية