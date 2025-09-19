مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: مسار الدبلوماسية لم يُغلق بعد

الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني للصحفيين يوم الجمعة إن مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يُغلق بعد، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي عدم رفع العقوبات المفروضة على البلاد بشكل دائم.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بنظراء له أوروبيين في نيويورك خلال أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)