مبعوث الأمم المتحدة: إنهاء العقوبات على سوريا سيساعد في تلبية احتياجات هائلة

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهما لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه.

وأضاف “هناك استعداد دولي واضح للمشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف (الجماعات) أيضا، وإعادة الإعمار الكامل”.