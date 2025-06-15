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متحدث: اجتماع بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الشرق الأوسط

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(رويترز) – قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران والهجمات المضادة من طهران.

وأضاف المتحدث “في ضوء خطورة الوضع في الشرق الأوسط، دعت مسؤولة السياسةالخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء”.

وأوضح أن الاجتماع “سيتيح فرصة لتبادل الآراء، والتنسيق بشأن التواصل الدبلوماسي مع تل أبيب وطهران، والخطوات التالية المحتملة”.

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