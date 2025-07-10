متحدث: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيستغرق بضعة أشهر في العراق

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إسطنبول (رويترز) – قال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق ستكتمل في غضون بضعة أشهر، وذلك بعد قراره بحل نفسه وتسليم السلاح في وقت سابق من العام.

وأوضح جليك في حديث لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن آلية تأكيد تضم مسؤولين من المخابرات التركية والقوات المسلحة ستشرف على عملية التسليم.

وأضاف “يجب أن تكتمل عملية نزع السلاح… (في العراق) في غضون ثلاثة إلى خمسة أشهر… إذا تجاوزت هذه الفترة، فإنها ستصبح عرضة للاستفزازات”.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا داميا مع الدولة التركية منذ أكثر من أربعة عقود، في مايو أيار حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح.

ومن المقرر أن يبدأ مقاتلو حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم في مدينة السليمانية شمال العراق يوم الجمعة كجزء من عملية السلام مع تركيا.

ومنذ أن شن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد تركيا عام 1984، في الأساس بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في عبء اقتصادي مهول وأجج التوتر الاجتماعي.