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مثول المشتبه بقتله تونسيا في فرنسا أمام قاض متخصص بمكافحة الإرهاب الخميس

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أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن فرنسيا متهما بقتل جاره التونسي في جنوب فرنسا سيمثل أمام قاض متخصص بمكافحة الإرهاب الخميس.

وكريستوف بي. متهم بقتل هشام الميراوي في هجوم وصفه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأنه “عنصري” و”لربما معاد للمسلمين”.

وتولى المدعون المتخصصون بمكافحة الإرهاب القضية، علما بأن هذه المرة الأولى التي يتم التعامل فيها مع هجوم عنصري يميني متطرف على أنه جريمة “إرهابية” منذ أُنشئت الوحدة عام 2019.

وأفاد مصدر مطلع على القضية بأن المشتبه به أراد “إحداث اضطراب في النظام العام من خلال الإرهاب”.

وقتل كريستوف بي.، وهو فرنسي في الخمسينات من عمره، الميراوي (تونسي في الأربعينات) بإطلاق النار عليه السبت في مدينة بوجيه-سور-أرجان قبل أن يصيب جارا آخر بجروح، هو مواطن تركي.

ونشر تسجيلات مصوّرة عنصرية على الشبكات الاجتماعية قبل وبعد الهجوم، بحسب المدعي العام في المنطقة بيار كوتينييه.

وأفاد ريتايو الثلاثاء بأن قتل الميراوي “جريمة عنصرية بوضوح” و”لربما معادية للمسلمين أيضا” و”إرهابية”.

جد-اكف/لين/غ ر

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