مجلس الأمن يجتمع يوم السبت لبحث الوضع في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لجدول أعماله الصادر يوم الجمعة، بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

وقال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق يوم الجمعة، إن عددا من الدول ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة خطط إسرائيل.

وسيُعقد الاجتماع الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت، وفقا للجدول.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

