مجلس القيادة: اليمن يعين رئيس وزراء جديدا بعد استقالة الحكومة

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عدن (رويترز) – أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن في بيان يوم السبت تعيين وزير المالية بالحكومة السابقة سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء.

كان أحمد عوض بن مبارك رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت استقالته من المنصب.

وذكر في بيان أنه واجه “الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق”.

وقالت ستة مصادر حكومية لرويترز إن استقالته تأتي في أعقاب صراع مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الصلاحيات المخولة له بعد رفض العليمي طلب مبارك إقالة 12 وزيرا في الحكومة.

وعُين مبارك رئيسا للوزراء في فبراير شباط 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية. وبرز اسمه عام 2015 عندما خطفته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في أثناء عمله رئيسا لمكتب الرئاسة خلال صراع الحوثيين مع الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية مكثفة لتدمير الأصول العسكرية التابعة لجماعة الحوثي من أجل ردعها عن استهداف الشحن التجاري في البحر الأحمر.

والهجمات الدامية التي تستهدف الجماعة منذ مارس آذار هي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

ويشهد اليمن حربا أهلية منذ أكثر من عقد. واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بالحكومة المعترف بها، مما أجبرها على الانتقال إلى مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد.

ويسيطر الحوثيون الآن على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الرئيسية الكثيفة بالسكان في الشمال والغرب.