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مجلس بلدية نيويورك يدعو رئيس البلدية للاستقالة

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طالب مجلس بلدية نيويورك الإثنين بـ”استقالة” رئيس بلدية المدينة الأميركية الكبرى الغارق منذ أيام في أزمة عميقة بسبب تقاربه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول قضية الهجرة.

ويواجه رئيس البلدية الديموقراطي إريك آدامز ضغوطا على جبهتين: الأولى تتعلّق بقضايا فساد تلاحقه منذ حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب إسقاط هذه التّهم عنه، والثانية تتعلّق بأزمة سياسية داخلية إذ يتّهمه الجناح اليساري في أكبر مدينة أميركية بالتواطؤ مع الإدارة الجمهورية المحافظة بشأن قضية الهجرة. 

والإثنين أعلن أربعة من نواب رئيس البلدية أنهم سيستقيلون، مما زاد من الضغوط على آدامز.

وكتبت رئيسة مجلس مدينة نيويورك أدريان آدامز في بيان الإثنين إنّ “هذه الاستقالات هي تتويج لأفعال وقرارات رئيس البلدية، والتي أدّت إلى أشهر من عدم الاستقرار وتعرّض الآن للخطر سيادة المدينة” التي أصبحت مهدّدة “بالفوضى”.

وأضافت “يجب عليه الآن أن يضع مدينة نيويورك وسكان نيويورك في المقام الأول، ويتنّحى جانبا ويقدّم استقالته”. 

وحذّرت من أنّ إدارتها لم تعد قادرة على “الحكم بفعالية مع وجود إريك آدامز رئيسا للبلدية”.

وينفي رئيس البلدية كلّ تهم الفساد الموجّهة إليه وهو بالتالي يرفض الدعوات الموجّهة إليه بالاستقالة.

شا/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية