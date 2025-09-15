مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إسرائيل على قطر

جنيف (رويترز) – قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إنه سيعقد جلسة طارئة في جنيف يوم الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر في التاسع من سبتمبر أيلول.

ودفعت الغارة الجوية دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة إلى توحيد الصفوف، مما زاد من توتر العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، اللتين طبعتا العلاقات في عام 2020. وقالت حماس إن الغارة أسفرت عن مقتل خمسة من أعضائها ليس من بينهم قيادات.

وتنعقد الجلسة بناء على طلب من باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي.

وجاء الطلب بينما يعقد قادة الدول العربية والإسلامية قمة طارئة في الدوحة اليوم الاثنين. ووفقا لمسودة قرار، من المتوقع أن تحذر القمة من أن الهجوم الإسرائيلي على قطر “والأعمال العدائية” الأخرى تهدد التعايش وجهود تطبيع العلاقات في المنطقة.

وستكون الجلسة الطارئة يوم الثلاثاء هي العاشرة من نوعها التي تُعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه في عام 2006.

واتُهمت إسرائيل على نطاق واسع بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك اتهامات من أكبر مجموعة من الباحثين في مجال الإبادة الجماعية في العالم، خلال حملتها المستمرة منذ قرابة عامين على القطاع الفلسطيني، والتي تقول السلطات في غزة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 64 ألف شخص.

وترفض إسرائيل هذا الاتهام، وتشير إلى حقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

