مجلس وكالة الطاقة الذرية يعلن انتهاك إيران لالتزاماتها النووية

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فيينا (رويترز) – أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس انتهاك إيران لالتزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما.

وهذه الخطوة الكبرى ذروة مواجهات متفاقمة بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وإيران، والتي بدأت منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى عام 2018 خلال فترة رئاسته الأولى. وتداعى الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة.

ونظرا لاستياء إيران من أي قرارات تصدر ضدها ولأن هذا أقوى قرار منذ سنوات، فمن المرجح أن ترد بتصعيد نووي مثلما تقول إنها ستفعل. وربما يعقد ذلك المحادثات الحالية بين إيران والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى فرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية المتسارعة.

ويأتي القرار أيضا في وقت يشهد توترا متزايدا، مع سحب الولايات المتحدة موظفيها من الشرق الأوسط وتحذير ترامب من وضع خطير محتمل في المنطقة، مع تأكيده عدم سماح واشنطن لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع المغلق إن مجلس المحافظين أقر القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بأغلبية 19 دولة، مع امتناع 11 عن التصويت ورفض ثلاث هي روسيا والصين وبوركينا فاسو.

وجاء في نص القرار الذي اطلعت عليه رويترز أن إيران مخالفة لالتزاماتها، وذلك في ضوء تقرير أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء في 31 مايو أيار.

وأضاف النص “(المجلس) خلص إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بالتعاون الكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران… يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة”.