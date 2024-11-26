مجموعة السبع: “الآن هو الوقت المناسب” لوقف إطلاق النار في لبنان

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فيوجي (إيطاليا) (رويترز) – حاول وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يوم الثلاثاء تكثيف الضغط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية قائلين إن “الآن هو الوقت المناسب لإبرام تسوية دبلوماسية”.

وحث الوزراء في بيان بنهاية اجتماع استمر يومين في إيطاليا إسرائيل على تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاء في البيان “نستنكر بشدة تصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين مما يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية ويهدد آفاق السلام الدائم”.