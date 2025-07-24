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مجموعة بوسطن الاستشارية تعبر عن “أسفها العميق” لعملها بمؤسسة غزة الإنسانية

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لندن (رويترز) – أعلنت مجموعة بوسطن الاستشارية أن تحقيقا أجرته أظهر أن بعض موظفيها في الولايات المتحدة تجاوزوا إجراءات إدارة المخاطر الخاصة بها في أعمال متعلقة بمؤسسة غزة الإنسانية.

وقالت الشركة في ردها على تحقيق أجرته لجنة برلمانية بريطانية ونشر يوم الخميس “نأسف بشدة لعدم التزامنا بمعاييرنا فيما يتعلق بالعمل الذي طلبته اللجنة”.

وأضافت “أظهر التحقيق المستقل الالتفاف على إجراءات الموافقة الخاصة بمجموعة بوسطن الاستشارية”، وذلك في سياق العمل الذي نفذ في وقت سابق من العام.

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