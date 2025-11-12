مجموعة شركات بقيادة “توتال إنرجي” توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط مع غويانا

وقّعت مجموعة شركات نفط وغاز بقيادة “توتال إنرجي” الفرنسية اتفاقا مدته خمس سنوات بقيمة 35 مليون دولار مع غويانا الثلاثاء للتنقيب في منطقة نفطية بحرية، وفق ما أعلن الطرفان.

وتتمتع غويانا، وهي دولة صغيرة ناطقة باللغة الإنكليزية وتجاور فنزويلا، بأكبر احتياطات نفطية معروفة للفرد في العالم.

وهي تنتج حاليا 900 ألف برميل تقريبا من النفط الخام يوميا، وهو رقم تأمل البلاد بأن يتضاعف في السنوات المقبلة.

ووقّع الاتفاق الثلاثاء بين الحكومة ومجموعة تضم “توتال إنرجي” مع حصة تبلغ 40% و”قطر إنرجيز” مع حصة 35% وشركة بتروناس الماليزية (25%).

وقال وزير الموارد الطبيعية لغويانا فيكرام بهارات إن المجموعة ستساهم بمبلغ 15 مليون دولار مباشرة في صندوق الثروة السيادية للبلاد.

وسينفق مبلغ 20 مليون دولار إضافي على عمليات الاستكشاف.

ويقع الامتياز على مسافة نحو 50-100 كيلومتر قبالة ساحل مقاطعة ديميرارا، شرق منطقة إسيكويبو التي تطالب بها فنزويلا في نزاع طويل مع غويانا أصبح أكثر توترا منذ اكتشاف رواسب كبيرة من النفط الخام هناك قبل 10 سنوات.

