محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في 2025

شهد العالم في العام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوّث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجّل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه، بحسب تقرير نُشر الخميس.

ويُعدّ الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويُعتبر التخلص التدريجي منه أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ.

وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم، بفضل انخفاض كلفتهما تدريجا واتساع انتشارهما.

وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0,6% في العام 2025 مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير جديد صادر عن “غلوبال إنرجي مونيتور” (مرصد الطاقة العالمي)، وهي منظمة ترصد استخدام الفحم منذ أكثر من عقد.

ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3,5% العام الماضي.

وساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة، بحسب تقرير “غلوبال إنرجي مونيتور”. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوّث للطاقة بنسبة 1,2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة.

وفي الهند، ارتفعت القدرة الإنتاجية من الفحم بنحو 4%، بينما تراجع الاستهلاك بنحو 3%.

وقالت كريستين شيرر، مديرة مشروع رصد محطات الفحم في العالم التابع لـ”غلوبال إنرجي مونيتور” ومعدّة التقرير، إن في كلا البلدين “تتصدر مقاطعات وولايات كثيرة تطوير مشاريع الفحم، وتشكل مناطق إنتاج كبرى”، ولديها “مصالح صناعية كبيرة في مواصلة بناء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم”.

وتُعد الصّين أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، فيما تحتل الهند المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة.

وتنظر بكين إلى الفحم على أنه مصدر احتياطي موثوق لتعويض عدم انتظام إنتاج الطاقة المتجددة، ولا سيما بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد قبل سنوات.

أما الهند، وهي أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، فتعتمد بدرجة كبيرة على الفحم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. لكن استمرار اعتمادها عليه يعود أيضا إلى مشاكل في البنى التحتية.

وتشكّل مصادر الطاقة غير الأحفورية حاليا 50% من القدرة الإنتاجية في الهند، إلا أن البلاد، وبسبب مشاكل البنى التحتية، لا تزال تولّد نحو ثلاثة أرباع كهربائها من الفحم.

