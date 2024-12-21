محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 مناصرا لعمران خان

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قضت محكمة عسكرية باكستانية السبت بسجن 25 شخصا لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وفق ما أعلن الجيش الباكستاني.

ونظم مناصرو خان تظاهرات في جميع أنحاء البلاد عقب توقيفه في أيار/مايو 2023 بتهم فساد، تعبيرا عن غضبهم من الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد.

وردّ الأخير بحملة قمع ضد حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق.

وواصل أنصاره التظاهر بانتظام، واستهدف البعض منهم مواقع للجيش، مما أدى إلى إحالتهم إلى محاكم عسكرية، وهو “أسلوب ترهيب يهدف إلى قمع الاحتجاج”، بحسب منظمة العفو الدولية.

ونادرا ما تعلن المحكمة العسكرية عن قراراتها لوسائل الإعلام، لكنّ إدارة العلاقات العامة في الجيش أعلنت السبت أن 25 شخصا دينوا.

وحُكم على أربعة عشر منهم بالسجن مع النفاذ لعشر سنوات وعلى الآخرين بأحكام مخففة، بحسب بيان للجيش لم يحدد تهمة أي منهم أو تاريخ النطق بالحكم.

وأوضح البيان أنه في أيار/مايو 2023، شهدت باكستان “حوادث وأعمال عنف ذات دوافع سياسية وحرائق متعمدة في أماكن عدة”.

وأضاف أنّ “أعمال العنف الواضحة هذه لم تصدم الأمة فحسب، بل أظهرت ضرورة مراقبة هذه المحاولات غير المقبولة للإرهاب السياسي أيضا”.

وأطيح خان الذي وصل إلى السلطة في 2018 من رئاسة الوزراء في تصويت حجب عنه الثقة في 2022 بعد أن فقد دعم الجيش.

ويواجه خان البالغ 72 عاما تهما مختلفة أمام القضاء، لا سيما بقضايا فساد أو تظاهرات شابتها أعمال عنف نظمها انصاره.

وتحدثت إحدى هذه المحاكم عن تعرضها للترهيب من قبل أجهزة الاستخبارات.

وفي تموز/يوليو، وصفت لجنة من خبراء الأمم المتحدة احتجازه بأنه “تعسفي”، ودعت إلى إطلاق سراحه “بشكل فوري”.

بور-جتس/ريم/بم