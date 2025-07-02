The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

محكمة فرنسية تدين مديرين سابقين في يوبيسوفت بالتحرش في مكان العمل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أصدرت محكمة فرنسية الأربعاء حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة مديرين سابقين في يوبيسوفت، لإدانتهم بتشجيع ثقافة التحرش الجنسي والمعنوي في شركة الألعاب العملاقة.

وتلقى نائب رئيس تحرير الألعاب السابق توما فرنسوا الذي ُدين أيضا بتهمة الشروع في الاعتداء الجنسي، أقصى عقوبة بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

ومن بين المتهمين الثلاثة، وُجهت إلى فرنسوا أسوأ الاتهامات، بينها إجبار موظفة على الوقوف على رأسها وهي ترتدي تنورة.

وتضمنت الاتهامات التي وُجهت إلى فرنسوا خلال المحاكمة إطلاقه أسماء غير لائقة على الموظفين ومحاولته لمس الأعضاء التناسلية للبعض في إطار ما كان يسميه جلسات “لعب”، ومحاولته تقبيل الموظفين الذكور بأسلوب المباغتة.

قال فرنسوا خلال المحاكمة إنه لم يكن يدرك “فداحة” أفعاله خلال الحوادث التي وقعت بين عامي 2012 و2020، عندما كان عمره يراوح بين 38 و46 عاما، قائلا إنه كان يعتقد آنذاك أنه “يعامل الناس باحترام”.

من جانبه، حُكم على الرئيس الإبداعي السابق سيرج هاسكويه بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة التحرش المعنوي والتواطؤ في التحرش الجنسي.

وأبلغ هاسكويه المحكمة أنه لم يكن على علم بحدوث حوادث التحرش خارج مكتبه الزجاجي.

لكنه كان يكلف مساعداته أيضا أداء مهام شخصية له لا علاقة لها بالوظيفة، مثل اصطحاب ابنته من المدرسة أو التنقل في باريس لشراء الفول السوداني له، متذرعا بأنه كان معتادا على مشاهدة هذه السلوكيات “في الأفلام”.

حُكم على مدير تنفيذي ثالث، وهو مدير الألعاب السابق غيوم باتروكس، بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة التحرش “على نطاق أضيق”.

أمرت المحكمة فرنسوا بدفع غرامة قدرها 30 ألف يورو (35280 دولارا)، بينما غُرِّم هاسكويه 45 ألف يورو وباترو 10 آلاف يورو.

أثناء المحاكمة، شدد محامو الدفاع على أن موكليهم لم يتلقوا أي تحذيرات من إدارة الموارد البشرية.

بدأت يوبيسوفت تحقيقاتها بعد أن نشرت وسائل الإعلام هذه الادعاءات، مما أدى إلى انتقادات أوسع طالت قطاع صناعة الألعاب في فرنسا.

وترك هاسكويه وفرنسوا الشركة عام 2020 إلى جانب باتروكس، بعد تحقيقات داخلية.

امد-ميه/جك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
58 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية