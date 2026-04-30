محكمة كمبودية ترد استئنافا تقدّم به الزعيم المعارِض المحتجز كيم سوخا

رفضت محكمة كمبودية الخميس استئنافا تقدّم به زعيم المعارضة محتجز كيم سوخا للطعن في الحكم الصادر بحقه بالسجن لنحو ثلاثة عقود بتهمة الخيانة، وفق ما أفاد به محاميه.

ودِين السياسي البالغ 72 عاما بمحاولة إطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق هون سين، والد الزعيم الحالي والشخصية النافذة في السياسة العامة.

وحُكم على كيم سوخا في العام 2023 بالسجن 27 عاما بتهمة الخيانة، غير أن المحكمة أمرت بتنفيذ العقوبة بالإقامة الجبرية في العاصمة بنوم بنه.

وكيم سوخا، الشريك المؤسِّس لحزب “الإنقاذ الوطني الكمبودي” المعارض الذي تم حلّه، دأب على نفي التهم الموجهة إليه منذ اعتقاله في العام 2017.

وطلب زعيم المعارضة من محكمة الاستئناف في بنوم بنه إسقاط التهم الموجّهة إليه، فيما قال محاميه هذا الشهر إن موكّله كان منفتحا على “حلّ سياسي” لقضيّته.

غير أن محكمة الاستئناف أيدت الخميس حكم محكمة أدنى، بحسب ما قال محاميه فينغ هينغ للصحافيين. وأضاف أن القضاة أضافوا إلى عقوبته حظرا إضافيا على السفر الدولي لمدة خمس سنوات.

وقال المحامي إن “الحكم الصادر اليوم مخالف لما كنّا نتوقّعه، وهو أن تبادر الحكومة إلى المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية”، مشيرا إلى أنه سيناقش مع كيم سوخا إمكانية الطعن مجددا بالحكم.

وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العام 2023 إن إدانة كيم “ذات دوافع سياسية”، فضلا عن كونها تشكّل دليلا على “نمط من سوء تطبيق القوانين” لاستهداف الخصوم السياسيين.

وكان هون سين، الذي حكم كمبوديا لنحو أربعة عقود، تنحّى في العام 2023 وسلّم السلطة إلى ابنه الأكبر هون مانيت.

