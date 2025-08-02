محمد بن راشد يتفقد قطار الاتحاد في رحلة من دبي إلى الفجيرة

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تفقّد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قطار الاتحاد، مستقلا رحلة من دبي إلى الفجيرة، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي السبت.

ومن المقرر أن يربط قطار الاتحاد بين 11 مدينة ومنطقة في الإمارات بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وسيسهم في نقل 36 مليون مسافر بحلول العام 2030، وفق المكتب.

وتصل سعة القطار، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في نهاية الربع الأول من 2026، إلى 400 راكب، كما سيضم المشروع 13 قطارا، على ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

م ل/دص