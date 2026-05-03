محمد بن راشد يدشن أعمال الحفر للخط الأزرق لمترو دبي

دشّن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، والذي تبلغ تكلفته 20,5 مليار درهم إماراتي، وفق ما أفادت حكومة دبي الأحد.

ويصل طول الخط الأزرق لمترو دبي إلى 30 كيلومترا، منها 15,5 كيلومترا تحت الأرض، و14,5 كيلومترا فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها 3 محطات انتقالية و7 محطات علوية، و4 محطات تحت الأرض. ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يُقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأشار بيان المكتب إلى أنه من المتوقع افتتاح خط مترو دبي الأزرق في أيلول/سبتمبر من العام 2029.

