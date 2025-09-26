محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تمنح أوّل دكتوراه فخرية لها

منحت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومقرّها أبوظبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن ايه آي” سام ألتمان الدكتوراه الفخرية الأولى لها، بحسب ما أفادت المؤسسة الجمعة.

وأشارت إلى أن الدكتوراه الفخرية سُلّمت له “تقديرا لقيادته التحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي”. وقال رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إريك زينغ “تمكّن سام ألتمان من إعادة تشكيل دور الذكاء الاصطناعي عالميا، بعد أن حوّله من فكرة بحثية إلى قوة محركة للتقدم البشري”.

وأقيم التكريم في مقر الجامعة بحضور ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين وقيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

