محمد بن زايد يشارك في اتصال مع ترامب لبحث الأوضاع الإقليمية

شارك الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مشترك بين عدد من قادة الدول لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأفادت “وام” أن الاتصال شارك فيه كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأتى الاتصال في ظل الحديث عن قرب التوصل الى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

