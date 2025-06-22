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مذكرة تحذر من “بيئة تهديد متزايدة” في أمريكا بعد قصف إيران

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(رويترز) – حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الأحد من “بيئة تهديد متزايدة في الولايات المتحدة” عقب الضربات العسكرية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية خلال الليل.

وكان مدافعون عن حقوق الإنسان رصدوا تصاعدا في كراهية الإسلام ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ بدء حرب إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة في أعقاب هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة يوم الأحد من خلال نظامها الوطني الاستشاري للإرهاب، وقالت إن الصراع الإيراني المستمر يُسبب بيئة تهديد متصاعدة.

وجاء في المذكرة أن من المحتمل وقوع هجمات إلكترونية محدودة النطاق على الشبكات الأمريكية من جانب “نشطاء قرصنة موالين لإيران”، مضيفة أن جهات فاعلة إلكترونية تابعة للحكومة الإيرانية قد تُنفذ أيضا هجمات إلكترونية.

ولفتت إلى أنه “من المُرجح أن يزداد احتمال قيام متطرفين في الداخل ينتهجون العنف بتعبئة أنفسهم ردا على الصراع إذا أصدرت القيادة الإيرانية فتوى دينية تدعو إلى أعمال عنف انتقامية ضد أهداف في الداخل”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء يوم السبت “محو” المواقع النووية الرئيسية في إيران بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات، لينضم بذلك إلى هجوم إسرائيل على غريمتها في الشرق الأوسط. وكانت الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد بدأت بهجمات إسرائيلية على إيران في 13 يونيو حزيران.

وأكدت السلطات الأمريكية المحلية مساء السبت أنها لا تزال متيقظة، مؤكدة عدم وجود أي تهديدات موثوقة معروفة. وفي لوس انجليس وواشنطن ومدينة نيويورك، أعلنت وكالات إنفاذ القانون أنها عززت دورياتها ونشرت موارد إضافية في المواقع الدينية والثقافية والدبلوماسية.

وحذرت المذكرة من أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد تساهم في تخطيط أفراد مقيمين في الولايات المتحدة لهجمات إضافية، مشيرة إلى هجمات سابقة وصفتها بأنها معادية للسامية ولإسرائيل.

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