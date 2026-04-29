مرسيدس تحذّر من أن إطالة أمد حرب الشرق الأوسط تهدّد سلاسل الإمداد

حذّرت شركة مرسيدس‑بنز الألمانية لصناعة السيارات الأربعاء من أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط لفترة طويلة من شأنه أن يؤدي إلى نقص في عناصر إنتاج أساسية، معلنة عن تراجع حادّ في أرباحها الفصلية على خلفية المنافسة الشرسة التي تفرضها السوق الصينية.

وتراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز في ظلّ استمرار الحصارَين المتقابلَين اللذين تفرضهما إيران والولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تقييد إمدادات الطاقة على المستوى العالمي فضلا عن رفع تكلفة صَهر المعادن الصناعية مثل الألمنيوم.

ويُعدّ النفط أيضا عنصرا أساسيا في صناعة البلاستيك وغيرها من المنتجات البتروكيميائية.

وقال المدير المالي لمرسيدس هارالد فيلهلم للصحافيين “نحن نراقب (الحرب) باستمرار ونحلّل تداعياتها على سلاسل التوريد”.

وأضاف “إذا طال أمدها، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث نقص في بعض المجالات، سواء في الطاقة أو في سلع معيّنة تأتي بشكل كبير من هذه المنطقة”.

في الموازاة، صرّحت مرسيدس بأن صافي أرباحها ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيَين تراجع بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 1,43 مليار يورو (1,67 مليار دولار)، متأثرا بصعوبات تواجهها في الصين.

وأوضح فيلهلم أن الشركة “تتعامل مع المنافسة الصينية بجدية”، مضيفا “السيارات والتكنولوجيا والتغليف، وبالطبع الأسعار. بوضوح، تحصل على قيمة هائلة مقابل مبلغ قليل جدا”.

وأفادت مرسيدس بأن مبيعات سياراتها في الصين تراجعت بنسبة 27% في الربع الأول من العام الحالي، على رغم نمو مبيعاتها في أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت مبيعات الشركة في الصين بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2016، خلال العام الماضي، وسط منافسة من علامات محلية مثل “بي واي دي” و”جيلي” لاسيما في قطاع السيارات الكهربائية.

وبحسب فيلهلم، فإن مرسيدس تستعدّ لاحتمال لجوء المنافسين الصينيين إلى التصدير للتعويض عن الأوضاع الصعبة في سوقهم المحلية.

من جهتها، أفادت شركة “داتافورس” المتخصصة في معلومات السيارات بأن حصّة العلامات الصينية مثل “تشيري” “وجيلي” و”إكس بينغ” بلغت نحو 9% من سوق السيارات الأوروبية في آذار/مارس.

ولفت فيلهلم إلى أنه “علينا أن نفترض أن هذه السيارات التي تنتجها شركات محلية صينية ستجد طريقها أيضا إلى أسواق التصدير”، مضيفا أن على “مرسيدس” الاستمرار في النشاط داخل السوق الصينية للبقاء في طليعة التطوّر.

وتابع “إذا انسحبنا وقلنا إننا سنترك هذه المرحلة تمرّ، فقد ننجو اليوم، لكننا سنواجه الأمر غدا على الأرجح”. وختم بالقول “وعندها سنكون أمام مشكلة كبيرة جدا”.

فبو/ملك/ع ش