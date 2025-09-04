مرشّح ترامب للانضمام لحكام الاحتياطي الفدرالي يتعهّد المحافظة على استقلالية المصرف

تعهّد ستيفن ميران الذي اختاره دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، دعم استقلالية المصرف المركزي الأميركي في حال تثبيته، في وقت تواجه المؤسسة ضغوطا سياسية متزايدة من الرئيس لخفض معدلات الفائدة.

وقال ميران الذي يرأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لأعضاء مجلس الشيوخ أثناء جلسة المصادقة على تعيينه الخميس إن “لجنة السوق المفتوحة الفدرالية هي مجموعة مستقلة تتولى مهمة ضخمة وأنوي المحافظة على هذه الاستقلالية”.

وأضاف في تصريحاته أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ أن المهمة الأبرز للمصرف المركزي تتمثّل بمنع الكساد والتضخم الجامح.

وقال إن “استقرار السياسة النقدية عنصر حيوي من أجل النجاح”، موضحا أن تحليله للاقتصاد الكلي سيكون مفتاح قراراته ووجهات نظره.

لكن السناتور إليزابيث وارن، وهي الديموقراطية الأبرز في اللجنة، قالت الخميس إن ترامب شن “هجوما شاملا” على استقلالية الاحتياطي الفدرالي.

اختار الرئيس الأميركي ميران للانضمام إلى مجلس حكام المصرف لإتمام فترة ولاية أدريانا كوغلر التي عينها الرئيس السابق جو بايدن وأعلنت استقالتها مؤخرا.

وتأتي هذه التغييرات في المصرف في وقت يواجه دعوات متزايدة من الرئيس لخفض معدلات الفائدة بشكل كبير. وانتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لعدم خفضه المعدلات قبل ذلك، واصفا إياه بـ”الأحمق”.

كما تحرّك ترامب لإقالة إحدى أعضاء مجلس الحكام وهي ليزا كوك التي أطلقت مذاك معركة قضائية للبقاء في منصبها.

وعلى غرار كوغلر، عيّنت كوك في عهد بايدن وتولت منصبها في 2022.

ولفتت وارن الخميس إلى أن ميران ينتقل من منصب سياسي إلى آخر غير سياسي، ووجهت له أسئلة تحدته فيها لإثبات استقلاله عن مواقف ترامب حيال مختلف القضايا.

ومنذ الخفض الأخير لمعدلات الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، أبقى الاحتياطي الفدرالي المعدلات عند ما بين 4,25% و4,50% هذا العام. لكن باول ترك الباب مشرعا أمام خفض المعدلات في اجتماع المصرف المقبل لبحث سياساته والمقرر في وقت لاحق هذا الشهر.

وتضم لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للمصرف المركزي والتي تصوّت على القرارات المتعلقة بمعدلات الفائدة، أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي السبعة.

