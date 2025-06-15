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مسؤول: إيران ترفض التفاوض على وقف إطلاق النار في ظل الهجمات الإسرائيلية

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دبي (رويترز) – أبلغت إيران الوسيطين قطر وعُمان بأنها غير مستعدة للتفاوض على وقف إطلاق النار في ظل تعرضها لهجوم إسرائيلي، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول مُطلع على الاتصالات لرويترز يوم الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وإيران شن هجمات جديدة مما أثار المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال المسؤول المطلع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الصراع “أبلغ الإيرانيون الوسيطين القطري والعُماني بأنهم لن يسعوا إلى مفاوضات جادة إلا بعد أن تُكمل إيران ردها على الضربات الاستباقية الإسرائيلية”.

وأضاف المسؤول أن إيران “أوضحت أنها لن تتفاوض تحت وطأة الهجوم”.

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