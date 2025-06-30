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مسؤول: الهجمات الإسرائيلية على إيران أودت بحياة 935

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دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية في البلاد أصغر جهانكير قوله يوم الاثنين إن 935 شخصا قتلوا في إيران خلال الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، وذلك استنادا إلى أحدث بيانات الطب الشرعي.

وأضاف المتحدث أن هذا العدد يشمل 38 طفلا و132 امرأة.

وينطوي ذلك على زيادة حادة عن قراءة سابقة أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية كانت تشير إلى مقتل 610 في إيران قبل بدء سريان وقف لإطلاق النار يوم الثلاثاء.

وعدل جهانكير عدد القتلى جراء الغارة الإسرائيلية على سجن إيفين بطهران من 71 إلى 79.

وشنت إسرائيل هجوما جويا في 13 يونيو حزيران، وقصفت منشآت نووية إيرانية، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار ومدنيين، في أسوأ ضربة للجمهورية الإسلامية منذ الحرب في الثمانينيات مع العراق.

وردت إيران بإرسال وابل من الصواريخ على مواقع عسكرية وبنية تحتية ومدن إسرائيلية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو حزيران بقصف منشآت نووية إيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “العمل العدواني الإسرائيلي أدى إلى العديد من جرائم الحرب”. وأضاف أن إيران ستنقل الأدلة إلى المنظمات الدولية التي قال إنها يتعين عليها محاسبة إسرائيل.

وقال بقائي للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري “نفذ النظام الصهيوني (إسرائيل) عملا بلا أي داع أو مبرر، ولذلك لا نعتقد أن هناك فرقا بين (الضحايا) العسكريين والمدنيين”.

وأضاف “سقوط الشهداء أو تدمير مبنى هو مثال على جرائم الحرب”.

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