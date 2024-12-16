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مسؤول: فريق إسرائيلي في الدوحة لبحث اتفاق هدنة محتمل بغزة

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الدوحة (رويترز) – قال مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز يوم الاثنين إن فريقا فنيا إسرائيليا موجود في الدوحة لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين بشأن “القضايا المتبقية” في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول إن المحادثات تركز حاليا على سد الفجوات بين إسرائيل وحماس بشأن الاتفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو أيار.

واكتسبت جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن زخما في الأسابيع الأخيرة، لكن دون حدوث أي انفراجة.

وقد قادت الدول الثلاث، لأكثر من عام، جولات من المحادثات غير المثمرة حتى الآن للتوسط في إنهاء الحرب المستمرة منذ 14 شهرا.

وفي الجولات السابقة، أعاقت الخلافات حول المطالب الجديدة التي قدمتها إسرائيل بشأن وجودها العسكري المستقبلي في غزة التوصل إلى اتفاق، حتى بعد أن قبلت حماس نسخة من الاقتراح الذي قدمه بايدن في مايو أيار.

وفشلت جولة من المحادثات في منتصف أكتوبر تشرين الأول في التوصل إلى اتفاق، حيث رفضت حماس اقتراح وقف إطلاق النار قصير المدى.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية