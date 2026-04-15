مسؤول: مدمرة أمريكية تعترض ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 14 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن مدمرة تابعة للولايات المتحدة اعترضت اليوم الثلاثاء ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران وأمرتهما بالعودة، وذلك بعد يوم واحد من دخول الحصار الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن السفينتين غادرتا ميناء تشابهار على خليج عمان، وتواصلت معهما السفينة الحربية عبر الاتصالات اللاسلكية. ولم يتضح ما إذا كانت المدمرة وجت أي تحذيرات أخرى.

ويضيف هذا الكشف مزيدا من التفاصيل عن بداية الحصار الذي فرضه ترامب، ويهدف إلى الضغط على إيران لإنهاء إغلاقها الفعلي لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط العالمي قبل الحرب.

ويأمل ترامب أن يجبر الحصار إيران على قبول شروط واشنطن لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط، ومنها فتح مضيق هرمز. ويقول ترامب إن ذلك كان أيضا أحد شروط وقف إطلاق النار مع إيران والمقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)