مسؤول: مقترح إيران يدعو أمريكا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة

دبي 19 مايو أَيار (رويترز) – ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلا عن كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد.

وأضاف غريب أبادي أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

(تغطية صحفية أحمد الإمام والولي الولي – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)