مسؤول: وفاة 54 مهاجرا وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل اليمن

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عدن (رويترز) – أبلغ مسؤول يمني رويترز يوم الأحد بأن أكثر من 50 مهاجرا لقوا حتفهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة ببحر العرب قبالة سواحل اليمن.

وقال عبد القادر باجميل مدير صحة مديرية زنجبار بمحافظة أبين لرويترز إنه تسنى انتشال جثث 54 مهاجرا من الذكور والإناث، فيما تسنى إنقاذ 10، هم تسعة إثيوبيين ويمني.

وأكد باجميل أن عمليات البحث والانقاذ لا تزال جارية لانتشال الجثث المتبقية، إذ كان القارب يقل نحو 150 شخص تقريبا.

وكانت مصادر أمنية ذكرت لرويترو في وقت سابق أن القارب انقلب فجر يوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والريح الشديدة قبالة سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين في جنوب اليمن على بحر العرب.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن اليمن لا يزال يشهد زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا.

وذكرت أنها سجلت وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أزيد من 60 ألفا في 2024 بأكمله.

وزادت في السنوات الخمس الماضية حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين لا سيما قبالة سواحل اليمن الشرقية والغربية، وذلك للبحث عن فرصة عمل هناك أو الوصول منه إلى دول الخليج الغنية وخاصة السعودية.

وغالبا ما يلجأ هؤلاء الأشخاص، وأغلبهم من إثيوبيا والصومال، للهجرة بسبب ظروف المعيشة الصعبة عبر ما يسمى الطريق الشرقي الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاما وخطورة في العالم.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف- تحرير علي خفاجي)