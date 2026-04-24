مسؤول: ويتكوف وكوشنر سيتوجهان لباكستان لإجراء محادثات مع إيران

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 24 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الجمعة إن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاريد كوشنر صهر الرئيس، سيتوجهان إلى باكستان قريبا لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني.

وأفادت شبكة سي.إن.إن، التي كانت أول من أورد أنباء عن خطط السفر، بأن نائب الرئيس جيه.دي فانس لا يخطط حاليا للحضور، لكنه سيكون على أهبة الاستعداد للسفر إلى إسلام اباد إذا أحرزت المفاوضات تقدما.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)