مسؤولة: خفض المساعدات الأمريكية يجبر يونيسف لتلقيص برامج التغذية في لبنان

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جنيف (رويترز) – قالت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إن خفض المساعدات الأمريكية أجبر المنظمة على تعليق أو تقليص كثير من برامجها في لبنان حيث يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية من فقر غذائي شديد في شرق البلاد.

وقالت نائبة ممثل اليونيسف في لبنان إيتي هيجينز للصحفيين في جنيف عبر رابط من بيروت “اضطررنا إلى تعليق أو تقليص أو خفض كثير من برامجنا بشكل كبير وهذا يشمل برامج التغذية”.

وجاء في تقرير لليونيسف عن تأثير استمرار الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل لمدة 14 شهرا بدءا من أكتوبر تشرين الأول 2023 أن عدد الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية في منطقتي البقاع وبعلبك بشرق لبنان ارتفع إلى ما يزيد عن المثلين مقارنة بالعامين السابقين.

وأضافت إيتي “كشف التقييم عن صورة قاتمة للوضع الغذائي للأطفال، وخاصة في محافظتي بعلبك والبقاع اللتين ظلتا مكتظتين بالسكان بينما تم استهدافهما مرارا بالغارات الجوية”.

وأظهر التقرير أن 80 بالمئة تقريبا من الأسر بحاجة إلى دعم عاجل، وأن 31 بالمئة من العائلات ليس لديها ما يكفي من مياه الشرب، مما يعرضها لخطر الإصابة بالأمراض.

وحذرت يونيسف من تأثير خفض المساعدات الأمريكية وتراجع التمويل العالمي بشكل عام للمجال الإنساني.

وتابعت إيتي تقول “أكثر من نصف مليون طفل وأسرهم (في لبنان) معرضون هذا الشهر لخطر فقدان الدعم النقدي المقدم من وكالات للأمم المتحدة. وسيؤدي هذا الفقد إلى حرمان الفئات الأكثر ضعفا من آخر شريان حياة بالنسبة لهم ويجعلهم غير قادرين على تحمل نفقات حتى المستلزمات الأساسية”.

ولم يتم تمويل النداء الذي أطلقته اليونيسف من أجل لبنان في عام 2025 إلا بنسبة 26 بالمئة.

وأنهى وقف إطلاق النار الصراع في لبنان خلال نوفمبر تشرين الثاني بعدما بدأ في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما فتح حزب الله النار على إسرائيل دعما لحليفته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأسفر الصراع عن مقتل حوالي 3800 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين بسبب الغارات الجوية التي كانت تشنها إسرائيل في لبنان، كما نزح عشرات الآلاف من شمال إسرائيل.

وأمر الرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني بوقف كل المساعدات الأجنبية لمدة 90 يوما لإجراء مراجعة والتأكد من أن جميع المشروعات متوافقة مع سياسته “أمريكا أولا”.

وقالت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إنها ستخفض عقود مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأكثر من 90 بالمئة.