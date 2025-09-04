The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولة في المفوضية الأوروبية تندد بـ”إبادة” في غزة وتنتقد عجز أوروبا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نددت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا الخميس بما وصفته بأنه “إبادة” في غزة، منتقدة فشل بلدان الاتحاد الأوروبي في التحرّك لوضع حد لها.

وقالت المسؤولة الإسبانية في خطاب ألقته في معهد الدراسات السياسية في باريس إن “الإبادة الجماعية في غزة تسلّط الضوء على عجز أوروبا عن التحرّك والتحدّث بصوت واحد، في وقت تعم الاحتجاجات المدن الأوروبية” تنديدا بالحرب في القطاع المحاصر والمدمر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح من هذا القبيل عن مسؤول في المفوضية الأوروبية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على حماس ردا على هجوم غير مسبوق نفّذته الحركة الإسلامية ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، انقسمت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خصوصا بشأن الموقف من إسرائيل.

وتشدد العديد من دول التكتل، بما فيها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تندد دول أخرى على غرار إسبانيا منذ عدة أشهر بما تقول إنها “إبادة” بحق الفلسطينيين في غزة.

وتعرقل هذه الانقسامات أي تحرّك أوروبي حيال القضية. 

وفي أواخر حزيران/يونيو، رأت المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تنتهك مادة في اتفاقية الشراكة مع التكتل تتعلق باحترام حقوق الإنسان.

واقترحت ردا على ذلك تعليق جزء من التمويل الأوروبي للشركات الإسرائيلية الناشئة، في قرار لم يحظ حتى اللحظة بضوء أخضر من الدول الأعضاء رغم مفاوضات متواصلة منذ أسابيع.

