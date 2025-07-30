مسؤول أمريكي: ويتكوف يتوجه لإسرائيل يوم الخميس لبحث الموقف في غزة

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى إسرائيل يوم الخميس لمناقشة الخطوات التالية لمعالجة الوضع في غزة.

كان الرئيس دونالد ترامب قال يوم الاثنين إنه يتوقع إنشاء مراكز توزيع غداء لإطعام المزيد من سكان غزة، حيث ظهرت ملامح مجاعة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن ويتكوف سيلتقي بمسؤولين “لمناقشة الخطوات التالية لمعالجة الوضع في غزة”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)