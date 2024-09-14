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مسؤول إماراتي: الإمارات لا تتوقع إعادة فتح المحادثات مع أمريكا بشأن مقاتلات إف-35

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دبي (رويترز) – قال مسؤول كبير في الحكومة الإماراتية يوم السبت إن الإمارات لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

كانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن الإمارات ستسعى لإعادة إحياء صفقة بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة إذا عاد دونالد ترامب للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

ووقع ترامب على الاتفاق في الأيام الأخيرة من ولايته في 2021، لكن الإمارات علقت المحادثات بحلول نهاية ذلك العام بسبب عدم قدرتها على التوصل إلى اتفاق حول الشروط مع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وتسعى الإمارات منذ فترة للحصول على الطائرة المقاتلة الأكثر تطورا في العالم، والتي تستخدم تكنولوجيا للتخفي لتحاشي رصدها.

وفي حال موافقة الولايات المتحدة على الاتفاق ستكون الإمارات الدولة الثانية في الشرق الأوسط التي تحوز مقاتلات إف-35 بعد إسرائيل.

وقال المسؤول الإماراتي يوم السبت إن نفس العوامل التي تسببت في تعليق المحادثات في عام 2021 لم تتغير ولا تخطط الحكومة لإعادة فتح المفاوضات.

وقال المسؤول الإماراتي في تصريح لرويترز “موقفنا لا يزال دون تغيير ولا نتوقع إعادة فتح المناقشات بشأن إف-35 في المستقبل المنظور بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة”.

وأضاف “المتطلبات الفنية والقيود التشغيلية السيادية وتحليل التكلفة والفائدة أدت إلى إعادة التقييم في ذلك الوقت، وهذه الاعتبارات تدعم موقفنا المستمر”.

ولم يعلق المسؤول على إمكانية إجراء محادثات جديدة لشراء طائرات مسيرة مسلحة.

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