مسؤول إيراني ينفي نبأ لقاء مزمع بين عراقجي ومسؤولين أوروبيين في فيينا

دبي (رويترز) – نفى مسؤول إيراني يوم الأحد تقريرا إعلاميا رسميا عن لقاء مزمع في فيينا بين وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم دول الترويكا الأوروبية، فيما يلوح في الأفق مجددا استئناف العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وكانت وكالة نور نيوز الرسمية للأنباء أوردت في وقت سابق يوم الأحد نبأ المحادثات دون أن تحدد موعدها.

لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الإيرانية قال لرويترز إن الأمر ليس كذلك، وإن عراقجي سيتوجه إلى نيويورك وليس فيينا.

وفي محاولة لتجنب معاودة فرض العقوبات على طهران، قال دبلوماسيون إن وزراء إيرانيين وأوروبيين أجروا مناقشات الأسبوع الماضي لكن دون إحراز تقدم يذكر.

وأطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يوما في نهاية أغسطس آب لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووضعت شروطا على طهران للوفاء بها خلال سبتمبر أيلول لإقناعها بتأجيل “آلية معاودة فرض العقوبات”.

واقترحت الدول الأوربية الثلاث تأجيلا مشروطا لمدة تصل إلى ستة أشهر لمعاودة فرض العقوبات على إيران. ويشترط هذا العرض على إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بدخول المواقع التي يريدون تفتيشها بهدف التحقق من مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب وحصره. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخرط إيران في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ولا يزال الغموض يكتنف وضع احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب منذ يونيو حزيران، في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية.

ويقول الغرب إن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تؤكد طهران أنها تريد الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.

(تغطية صحفية الولي الولي- إعداد محمد عطية وعلي خفاجي للنشرة العربية)