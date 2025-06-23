مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب توسط في اتفاق وقف إطلاق النار بالتواصل مع إسرائيل وإيران

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب توسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يوم الاثنين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعن طريق تواصل فريقه مع المسؤولين الإيرانيين.

وذكر المسؤول، الذي قدم تفاصيل عن وقف إطلاق النار شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار ما لم تشن إيران هجمات جديدة. وأضاف المسؤول أن إيران أشارت إلى التزامها بالاتفاق.

وأوضح المسؤول أن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كانوا على اتصال مباشر وغير مباشر مع الإيرانيين.