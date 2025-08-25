مسؤول سوري: الشرع ربما يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

1دقيقة

(رويترز) – قال مسؤول سوري لرويترز يوم الاثنين إن من المتوقع أن يلقي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول.

والتقى الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية في مايو أيار في محاولة لرفع العقوبات عن سوريا.

وكان الشرع بايع تنظيم القاعدة قبل أن يقطع علاقاته به في 2016.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)