مستشفى الشفاء يعلن وفاة 21 طفلا جراء “سوء التغذية والمجاعة” في غزة

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أعلن مجمع الشفاء الطبي الثلاثاء أن 21 طفلا توفوا خلال الساعات الـ72 الماضية “بسبب سوء التغذية والمجاعة” في قطاع غزة، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكانه مستويات غير مسبوقة وتحذير الأمم المتحدة من أن “المجاعة تقرع كل الأبواب”.

وقال مدير المجمع الطبيب محمود أبو سلمية “وصلت هذه الوفيات خلال الـ72 ساعة الماضية” الى ثلاث مستشفيات في شمال القطاع وجنوبه، معربا عن تخوّفه قائلا “(نحن) مقبلون على أرقام مخيفة من الوفيات بسبب التجويع الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة. 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية”.

وتحذّر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من أن المجاعة تتهدد سكان غزة الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص، في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل والكميات المحدودة من المساعدات التي تسمح بدخولها الى القطاع، مع تواصل الحرب مع حركة حماس منذ أكثر من 21 شهرا.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي “تكفي مشاهدة الرعب الذي يدور في غزة، مع مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في التاريخ الحديث. سوء التغذية يتفاقم، والمجاعة تقرع كل الأبواب”.

أضاف “الآن نشهد احتضار نظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية”، معتبرا أن هذا النظام “يُحرم الشروط اللازمة لعمله. ويُحرم المساحة اللازمة للتحرك. ويُحرم الأمن اللازم لإنقاذ الأرواح”.

وأتى ذلك غداة مطالبة 25 دولة غربية أبرزها بريطانيا وفرنسا، بإنهاء “فوري” للحرب، معتبرة أن معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة.

ومنذ أواخر أيار/مايو، ترد بشكل شبه يومي تقارير من الدفاع المدني وشهود في قطاع غزة، عن مقتل منتظري مساعدات إنسانية بنيران إسرائيلية في القطاع.

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس “حتى 21 تموز/يوليو، سجلنا مقتل 1054 شخصا في غزة بينما كانوا يحاولون الحصول على الطعام؛ 766 منهم قُتلوا بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الانسانية و288 بالقرب من قوافل مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى”.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء إن على الجيش الإسرائيلي “التوقف عن قتل” المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات.

وكتبت على إكس “قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه”، مشيرة الى أنها تحدثت الى وزير الخارجية جدعون ساعر “وأوضحتُ أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع”.

– “غير مقبول أخلاقيا” –

وفي خطاب ألقاه في إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن موت فلسطينيين في غزة من أجل “قطعة خبز أو شربة ماء” أمر “غير مقبول”.

وأضاف “لا يمكن لأي شخص لديه ذرة من الكرامة الإنسانية أن يقبل بهذه الوحشية التي يموت فيها عشرات الأبرياء يوميا لأنهم لا يجدون قطعة خبز أو شربة ماء”.

ومع تزايد المعاناة الانسانية في القطاع، تواصل إسرائيل قصف مناطق عدة، بعدما أعلنت في أواخر الأسبوع المنصرم، توسيع عملياتها في وسطه.

وأعلن الدفاع المدني الثلاثاء أن الضربات أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل منذ الفجر، بعد ساعات من تنديد منظمة الصحة العالمية بقصف مقرها ومستودعها الرئيسي في دير البلح.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لفرانس برس إن “13 شهيدا وأكثر من 50 إصابة بينهم عدد من الأطفال والنساء وصلوا إلى مستشفى الشفاء بغزة بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بغارة جوية استهدفت خيام النازحين”، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه “بعد التحقق، نحن لسنا على علم بتنفيذ ضربة هناك خلال ذلك الوقت”.

وقال رائد بكر الذي يعيش مع أطفاله الثلاثة في خيمة في مخيم الشاطئ لفرانس برس إنه صحا على دوي انفجار ضخم وشعر أنه يعيش “كابوسا: نار وغبار ودخان وأشلاء تتطاير وأتربة قي الجو، والأطفال يصرخون، وخيمتي طارت في الهواء”.

وأشار إلى أن “الجيران نقلوا عددا من المصابين مشيا على الأقدام لأنه لا توجد سيارة ولا عربات (تجرها) الحمير. لم ننم … ليلة مرعبة”.

وفي القدس، أكد بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا الثلاثاء إثر عودته من غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع “غير مقبول أخلاقيا”.

وقال بيتسابالا الذي زار قطاع غزة الجمعة إثر قصف إسرائيلي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص “رأينا رجالا يقفون تحت الشمس لساعات طويلة على أمل الحصول على وجبة بسيطة … هذا غير مقبول أخلاقيا ولا يمكن تبريره”.

– “هجوم” على مقر لمنظمة الصحة –

الى ذلك، قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني إنه تم “نقل شهيدَيْن” من دير البلح (وسط) الثلاثاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية نددت بهجوم على مقرّ إقامة طاقمها ومستودعها الرئيسي في دير البلح.

وقال مديرها العام تيدروس أدهانوم غبرييسوس إن الجيش الإسرائيلي “أجبر النساء والأطفال على إخلائه والسير على الأقدام نحو المواصي” التي تبعد أكثر من عشرة كيلومترات جنوبا.

وأضاف أنّه “جرى تكبيل أيادي الرجال من أفراد الطاقم وأفراد العائلات وتجريدهم من ملابسهم واستجوابهم في الموقع وشهر السلاح بوجههم”.

وتزداد الانتقادات لممارسات إسرائيل مع توسيع جيشها عملياته إلى وسط القطاع حيث استُهدفت دير البلح بقصف مدفعي كثيف الاثنين، بعد أوامر للسكان بإخلائها طالت ما بين 50و80 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.

اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 59106 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

لمى-ها/ص ك-ود/كام