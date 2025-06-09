مستشفى في الإمارات يجري أول جراحة استئصال خلوي بالروبوت في الدولة لعلاج ورم نادر

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حقّق مستشفى كليفلاند أبوظبي إنجازا طبيا نوعيا، بإجراء أول جراحة في الإمارات للاستئصال الخلوي باستخدام الروبوت إلى جانب العلاج الكيميائي بفرط الحرارة داخل الصفاق لعلاج ورم نادر في الزائدة الدودية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وقالت “وام” إن الجراحة أجريت لمريضة تبلغ من العمر 48 عاما، وأزيل خلال الإجراء عدد من الأعضاء الداخلية لمنع انتشار الورم في التجويف البطني.

وقاد الفريق الطبي الدكتور ياسر أكمل أخصائي جراحة الأورام في معهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى، بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين وذلك ضمن فريق متعدد التخصصات.

ويُعد هذا الورم المخاطي في الزائدة من الحالات النادرة التي تصيب أقل من 1 بالمئة من مرضى الأورام، واكتُشف بالصدفة أثناء إجراء جراحة لإزالة الزائدة الدودية، ما استدعى تدخلا جراحيا دقيقا، بحسب “وام”.

م ل/