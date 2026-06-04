مسعفون: مقتل 10 فلسطينيين في غزة جراء غارات إسرائيلية

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من نضال المغربي وداوود أبو الكاس

القاهرة/غزة 4 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارات إسرائيلية قتلت عشرة فلسطينيين على الأقل، بينهم خمسة من أسرة واحدة، في هجمات منفصلة على قطاع غزة اليوم الخميس.

وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية شنت ضربات على أربع شقق في وقت متقارب قبل فجر اليوم مما أدى أيضا إلى إصابة 15 شخصا.

وفي وقت لاحق من اليوم، قال مسعفون إن غارة جوية منفصلة قتلت شخصا وأصابت آخرين بالقرب من شارع الوحدة في مدينة غزة، مما رفع عدد القتلى اليوم إلى عشرة على الأقل.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي تعليق.

وأظهرت لقطات فيديو لرويترز مبنى مدمرا احترق الأثاث داخله. وتناثر الحطام على مسافة أمتار على الطريق جراء الانفجار.

وفي مقطع مصور تداولته حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن لرويترز التحقق منه بعد، دخل أشخاص شقة اشتعلت فيها النيران جراء غارة إسرائيلية سعيا لانتشال الجثث حاملين أغطية.

وقال خليل بتران جار الأسرة التي قتلت “الساعة اثنين ونصف باليل صحينا لقينا (الضرب) وفي أشلاء ناس نايمة ويقولوا خلصت الحرب، مخلصتش الحرب، إحنا بناشد الدول إنهم يخلصوا لنا المشكلة هادي”.

وأضاف مسعفون في غزة أن فتاة واحدة هي التي نجت من الهجوم على شقة الأسرة.

وأضاف بتران لرويترز “فيش أمان في غزة… وين ما تروح تلاقي ضرب، تلاقي ناس ميتة، فيش ولا منطقة في غزة فيها أمان”.

* تعثر المفاوضات

ولم ينجح وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وضع حد للهجمات الإسرائيلية على غزة. وتسيطر إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع منذ سريان وقف إطلاق النار الذي جاء بعد حرب اندلعت في أعقاب هجمات قادتها حماس على على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتعثرت المفاوضات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة. وتقول أيضا إنها تسمح بدخول المساعدات والسلع إلى غزة.

وتشير أرقام مسؤولي الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، إلى مقتل نحو 930 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار. ونادرا ما تنشر حماس معلومات عن الخسائر في صفوف مقاتليها.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن مسلحين قتلوا أربعة من جنوده خلال الفترة نفسها.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 72 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بداية الحرب.

وعلى الجانب الآخر، قالت إسرائيل إن الهجوم الذي قادته حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إسرائيلية وأجنبية إلى القطاع.

(إعداد رحاب علاء ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران ومحمود رضا مراد )