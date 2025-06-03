مسعفون: مقتل 27 فلسطينيا على الأقل قرب موقع توزيع مساعدات في غزة

reuters_tickers

3دقائق

من نضال المغربي وكريسبيان بالمر

القاهرة/القدس (رويترز) – قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن قوات إسرائيلية قتلت 27 فلسطينيا على الأقل وأصابت العشرات قرب موقع لتوزيع مساعدات غذائية في جنوب القطاع يوم الثلاثاء، وذلك في أحدث موجة من الفوضى وإراقة الدماء التي تعصف بعملية توزيع المساعدات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار على أفراد خرجوا عن الطرق المخصصة للوصول قرب مركز التوزيع في رفح.

وأضاف أنه لا يزال يحقق في الواقعة.

ويأتي سقوط القتلى بعد ساعات من إعلان إسرائيل مقتل ثلاثة من جنودها في معارك شمال قطاع غزة، وذلك في وقت تواصل فيه قواتها هجومها المستمر منذ أشهر على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي دمر معظم القطاع.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من التقارير في شمال القطاع وجنوبه.

ودشنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة أول مواقعها لتوزيع المساعدات الأسبوع الماضي في محاولة للتخفيف من حدة الجوع المتفشي بين سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب واضطر معظمهم إلى ترك منازلهم فرارا من القتال.

وتعرضت خطة المؤسسة للمساعدات لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تقول إن مؤسسة غزة الإنسانية لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية.

وقالت المؤسسة المدعومة من إسرائيل إنها وزعت حمولة 21 شاحنة من الأغذية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء وإن عملية المساعدات “تمت بأمان ودون وقوع حوادث في محيط الموقع”.

ومع ذلك، وردت تقارير عن سقوط قتلى بشكل متكرر قرب رفح مع تجمع الحشود للحصول على الإمدادات التي هم في أمس الحاجة لها.

وأفاد فلسطينيون ومسؤولون دوليون يوم الأحد بمقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وإصابة العشرات. وأعلن يوم الاثنين مقتل ثلاثة فلسطينيين آخرين بنيران إسرائيلية.

وينفي الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين الذي يتجمعون لتلقي المساعدات ووصف أنباء وقوع قتلى خلال توزيع المساعدات يوم الأحد بأنها “اختلاق” من حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن قواته رصدت “عددا من المشتبه فيهم الذين تحركوا نحو القوات متجاوزين الطرقات المعروفة حيث نفذت القوات عملية إطلاق نار بغية الإبعاد وبعد أن لم يبتعدوا نفذت عملية إطلاق نار أخرى بالقرب من عدد من المشتبه فيهم الذين واصلوا التقدم نحو القوات”.