مسعفون: مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في هجمات إسرائيلية بقطاع غزة

القاهرة 26 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن هجمات للجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل اليوم الأحد.

وأفاد مسعفون بأن غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل شخص واحد بالقرب من بلدة المغراقة في وسط القطاع، في حين أسفر إطلاق نار وقصف مدفعية عن مقتل شخصين آخرين بالقرب من مدينة غزة.

كما ذكر مسؤولو صحة أنه في واقعة أخرى، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على امرأة عمرها 40 عاما وأردتها قتيلة في خان يونس بجنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق بشأن الهجمات المبلغ عنها. ومن ناحية أخرى، قال إنه استهدف وقتل عدة مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة منذ يوم الجمعة.

واستمرت أعمال العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول 2025، إذ تشن إسرائيل هجمات شبه يومية على الفلسطينيين.

ويقول المسعفون في غزة إن ما لا يقل عن 800 فلسطيني قتلا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين تقول إسرائيل إن المسلحين قتلوا أربعة من جنودها خلال الفترة نفسها.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت سلطات الصحة في القطاع إن أكثر من 72500 فلسطيني قتلوا منذ بداية حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، معظمهم من المدنيين.

وتقول إحصاءات إسرائيل إن هجمات حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل 1200 شخص.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )