مسعفون: مقتل 4 في هجومين إسرائيليين في غزة

3دقائق

القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين لقوا حتفهم في هجومين إسرائيليين في القطاع اليوم الخميس، فيما اجتمع قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مع وسطاء في القاهرة لمناقشة سبل إنعاش وقف إطلاق النار الهش الذي تسنى التوصل إليه منذ ستة أشهر بوساطة أمريكية.

وقال مسعفون إن هجوما إسرائيليا أودى بحياة ما لا يقل عن ثلاثة بالقرب من شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة، وقُتل رابع في هجوم آخر قرب مستشفى في دير البلح بجنوب القطاع.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على أي من الهجومين.

واستمرت أعمال العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أمكن التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول 2025. وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وقال مسعفون في القطاع إن ما لا يقل عن 800 فلسطيني قُتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وتقول إسرائيل إن هجمات مسلحين أدت إلى مقتل أربعة من جنودها خلال الفترة نفسها.

وقال مسؤول في حماس لرويترز اليوم الخميس إن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة منذ يومين لعقد اجتماعات مع وسطاء بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص غزة.

وذكرت مصادر مطلعة على المحادثات أن الجهود الرامية إلى دفع إسرائيل وحماس إلى تنفيذ المرحلة الثانية لم تحرز تقدما يذكر.

ومن المفترض أن تنسحب إسرائيل بموجب الخطة من مساحات أكبر في المرحلة الثانية مع تولي سلطة انتقالية إدارة غزة ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. وتشمل الخطة أيضا نزع سلاح حماس وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 72500 فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب في القطاع في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تسبب في مقتل 1200 شخص. وأشعل هجوم الحركة فتيل حرب غزة.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

