مسعفون: مقتل 5 بينهم طفل في قصف إسرائيلي على غزة

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة/غزة 28 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة إن غارات جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وذكر مسعفون أن طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت الطفل عادل النجار في شرق خان يونس جنوب القطاع، في حين استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على أي من الواقعتين.

وفي مشرحة مجمع ناصر الطبي، وصل الأقارب لتوديع النجار الذي تم لف جثمانه الصغير بكفن أبيض.

وبكت النساء بجانب الجثمان، الذي كان موضوعا على نقالة طبية على الأرض، وأدى الرجال عليه صلاة الجنازة قبل نقله إلى المقبرة لدفنه.

وقال الأقارب إن الطفل كان يجمع الورق المقوى الذي تستخدمه الأسرة في الطهو. ولا توجد كهرباء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023، ويشتكي الفلسطينيون من القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول غاز الطهي.

وقالت صابرين النجار، وهي إحدى أقارب الفتى، “بيلموا الكراتين عشان نخبز، فيش عنا غاز، عشان ياكلوا وبدهم يشربوا”.

وتتواصل أعمال العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025، إذ تشن إسرائيل هجمات شبه يومية على الفلسطينيين.

ويقول مسعفون في القطاع إن ما لا يقل عن 800 فلسطيني قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين تقول إسرائيل إن هجمات المسلحين أودت بحياة أربعة من جنودها خلال الفترة نفسها.

وقال صهيب النجار، وهو قريب آخر، في المشرحة ” مش حرام اللي إحنا بيصير فينا؟ مش حرام كل يوم ندفّن ولادنا قدامنا قبلينا؟ مش حرام يا عمي؟ والله العظيم أقسم بالله قلوبنا اتقطعت”.

وتتبادل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 72500 فلسطيني قتلوا منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، ومعظمهم من المدنيين.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى إلى مقتل 1200 شخص.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة ورمضان عبد من غزة – إعداد محمد أيسم وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)